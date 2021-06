Tööstus, IT-sektor, haridus ja tervishoid on karjääriteel kindlad valikud

Õiguses, personalitöös, turunduses, filoloogias, avalikus halduses ja majanduses on aga lõpetajaid võrreldes tuleviku töökohtadega liiga palju ning sestap konkurents tööturul tihe.

Erialavalikut tehes tasub muude asjade kõrval ka uurida, milline tulevik ootab ees Eesti tööturgu - milliste ametite järele vajadus kasvab ja kus pigem kahaneb. Samuti tuleks vaadata, milliseid oskusi tööturul rohkem hinnatakse, et teada, millele õpingute jooksul rohkem tähelepanu pöörata või milles end täiendada.

Tulevikuerialad, kuhu tööle minna

Tuleviku töökohti ja oskusi analüüsivad OSKA uuringud näitavad, et tööstus, IKT-sektor, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus ja siseturvalisus on elualad, kus tasub karjääri planeerida. Neis valdkondades on töötajaid liiga vähe juba praegu kui ka lähemal kümnel aastal.

Eelkõige jääb tulevikus tööturul puudu tehniliste erialade töötajaid: insenere, tehnikuid, tootmisliinide seadistajaid, operaatoreid, mehhatroonikuid, nutikate metsamasinate juhte, IKT- spetsialiste, aga ka õpetajaid, koolipsühholooge, sotsiaalpedagooge, õdesid ja hooldustöötajaid. Rõivatööstuses jääb lisaks tehnikutele puudu ka konstruktoreid ja tootearendustehnolooge. Neid erialasid ei õpita tuleviku töökohtade täitmiseks piisavalt ja töökoha leidmine on kerge.

Tööstus annab tööd 18% Eesti töötajatest ehk üle 120 000 inimesele. Tulevikuvajadusi arvestades jääb puudu lausa 2/3 inseneridest, töödejuhatajatest ja juhtidest. Tehniliste erialade lõpetajaid kutsehariduses on samuti vähem, kui neile on tööstuses tööd pakkuda. Seega tasub kindlasti kaaluda karjääri inseneri, mehhatrooniku, robootiku või mõnes teises tööstuse ametis. Heade tehniliste oskustega töötajad on tööstusettevõtetes kõrgelt hinnatud ning töökohti jagub.

Hariduses valitsev loodus- ja täppisteaduste aineõpetajate puudus on juba praegu kriitilise piirini jõudnud. Distants- ja kontaktõppe samaaegne läbi viimine on õpetajatele tööd juurde toonud ning seeläbi kasvanud ka vajadus täiendavate õpetajate järele. Koolides ja lasteaedades jääb puudu ka tugispetsialiste: logopeede, sotsiaalpedagooge ja koolipsühholooge. Abi vajavate õpilaste probleemid distantsõppel süvenevad, kasvab ka vahetu individuaalse juhendamise vajadus.

Viiruskriis suurendas ka vajadust õdede järele, keda napib tervishoius juba praegugi. Hüppeliselt kasvas vajadus nii erakorralise meditsiini kui intensiivravi õdede järele.

Õdesid oodatakse rohkem tööle ka hooldekodudesse. Arstide kõrge keskmine vanus ja sellest tulenev vajadus pensionile siirdujaid asendada suurendab vajadust uute tohtrite järele. Samuti oleks vaja juurde luua perearstide, psühhiaatrite ja erakorralise meditsiini arstide töökohti. Seega on tervishoid karjääri planeerimiseks kindel valik.

Politseinikuks, päästjaks, turvatehnikuks ja teisteks siseturvalisuse töötajateks tasub samuti õppida, sest lähiaastatel on oodata suurt töötajate asendamise vajadust. Paljud siseturvalisuse töötajad lähevad pensionile varem kui teistes ametites. Siseturvalisuse asutustesse oodatakse tööle ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, majanduse, õiguse, sotsiaaltöö, psühholoogia või teistel erialadel kõrghariduse omandanuid.

Ehitusvaldkonnas võiks julgemalt õppida väliehitusega seotud oskusi. Praegu tuntakse suurt puudust just konstruktsioonide püstitajatest, samas õpitakse liiga palju siseviimistlejaks.

Neil erialadel võib olla tulevikus raske tööd leida