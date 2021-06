KOGEMUSLUGU: Õpetajaamet pane unistuste listi

Tahvlil on trükitähtedega kirjas ÕPETAJA, selle ümber rohelisega tegevused, mida õpetaja meeleldi teeb; punasega need, mis tuleb ära teha, aga on pigem ebameeldivad; ja sinisega üllatust pakkuvad ülesanded. Oma töökohustusi pole õpetaja ise tahvlile ritta seadnud, vaid need on sõnastanud ja kategoriseerinud Viimsi gümnaasiumi abituriendid, kes otsustasid läbida viimasel gümnaasiumiaastal moodulaine «Õpetaja kui juht».

Mure õpetajate järelkasvu pärast ajendas Viimsi gümnaasiumi meeskonda looma kolmest kursusest koosneva moodulaine, mis võiks innustada noori märkama õpetajatöö võlu, väärtust ja võimalusi ning seda, mis jääb õppija pilgule pigem varjatuks. Tegelikult on moodul, nagu ka õpetajatöö, iseenda avastamise, eluks vajalike oskuste omandamise ja teadlikult end ümbritseva maailma paremaks kujundamise teekond, nii et selle mooduli valimise eeldusena ei pea olema kindel soov saada õpetajaks.

Õpetaja on juht

Sügis, mil abituriendid alustavad viimast aastat üldhariduskoolis, on suurepärane aeg, et vaadata endasse, märgata oma tugevusi, analüüsida juba olemasolevaid oskusi. Esimene kursus algab just iseendast. Täpsemalt vaadeldakse juhirolli ja juhtimisoskuseid, sest õpetaja on tänase käsituse järgi samuti juht, töötades välja sisu, suunates protsessi, vastutades kvaliteedi eest, innustades õppijaid, luues soodsa keskkonna ning kujundades terviklikku organisatsiooni. Selle kõigega tutvumiseks täidavad õppijad esimesel kursusel Belbini testi, saades teada, kuidas teised neid näevad, milliseid omadusi neile omistatakse. Analüüsi käigus vaagitakse, kuivõrd haakub see nägemusega iseendast. Hea juhtimine ja õpetamine algab suurepärasest iseenda tundmisest ja oskusest ennast analüüsida.

Teisel perioodil luuakse seosed juhi ja õpetajatöö vahel. Õpilastele pakub pingutust tunnikava koostamine ning esimese minitunni läbiviimine kaaslaste turvalises seltskonnas. Olulisel kohal on nii õpetaja kui ka kaasõppijate tagasiside ning eneseanalüüs. Kursuse käigus õpitakse sõnastama konkreetseid õpitulemusi; valima aktiivseid meetodeid, mis aitavad õppijal omandada oodatud pädevused, teadmised; koostama hindamisvahendit ning seda tagasisidestama. Kursuse lõpuks oskavad õppijad juhtida ennast ja teisi.

Õpib see, kes on tunnis kõige aktiivsem

Kolmas kursus saadab mooduli valinud noored päris õpilaste ette. Kuigi viiruse tõttu on mõlemal kevadel tulnud praktika kursusele loovalt läheneda, said kõik tänavu seista nii gümnaasiumi kui ka alg- või põhikooli õpilaste ees. Lisaväärtusena said mooduli läbijad oskuse viia tundi läbi nii klassiruumis kui ka veebi vahendusel. Koos mooduli juhendaja ning praktika klassi õpetajaga pandi paika antava tunni sisu. Õppijad teavad juba, et kõik algab riiklikust õppekavast ja õpitulemuste sõnastamisest. Teisel kursusel loodi mahukas meetodipank, mida kolmandal kursusel täiendada ja tundi kavandades kasutada. Meie noored teavad, et peavad meetodite valikul silmas pidama moodulijuhendajate lemmikpõhimõtet «Õpib see, kes on tunnis kõige aktiivsem».