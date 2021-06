Kas õpetajaid motiveerib ainult raha?

«Inimesi motiveerib tööl palju rohkem asju kui ainult palk,» ütleb Lars Trunin. Tema sõnul on iga koolijuhi ülesanne mõtestada, mis on see väärtuste pakett, mille õpetaja saab, kui ta kooli tööle tuleb.

Järveotsa Gümnaasiumi direktor Siret Paas leiab, et väga oluline on kaasaegne töökeskkond, näiteks väga head sportimistingimused, raamatukogud, õpetajatel üksteiselt õppimisvõimalused. «Peame oma väärtuspaketti rohkem reklaamima ja uutele õpetajatele teada andma,» ütleb ta.

Haridusmõtte saates arutletakse koolijuhi ja erasektori ettevõtte juhi töö sarnasuste ja erinevuste üle.

Mõlemad saatekülalised osalevad selle aasta alguses käivitunud Haridusjuhtide Praktikaprogrammis, mis viis kaksteist Tallinna, Tartu, Valga ja Narva kooli direktorit erinevatesse ettevõtetesse praktikale, et edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti.

Heateo haridusfondi teatel on tegemist unikaalse programmiga, mis annab koolijuhtidele sügava sissevaate kaasaegse juhtimiskultuuriga organisatsiooni igapäeva ja nende toimimismudelitesse, et praktilise kogemuse kaudu omandada tippjuhile omaseid juhtimisoskusi.

Haridusmõtte saates saab sõna Piret Jamnes, Fontese talentide hindamise ja arendamistiimi juht, kelle sõnul võimaldab praktikaprogramm koolijuhtidel kogeda, kuidas on igapäevaselt toimetada juba välja kujunenud parimate praktikate rakendamise tingimustes. «Oluline on organisatsiooni kui terviku tajumine seestpoolt ning erinevate just endale vajalike oskuste arendamine selle sees,» ütleb Jamnes. Iga koolijuht saab praktikaprogrammist just endale vajalikke oskusi kujundada.

Samas nendivad nii koolidirektor kui ka eraettevõtte juht, et ega juhtimine erinevates organisatsioonides väga erinev olegi. «Tippjuht on tippjuht,» ütleb Siret Paasmäe. Ka Lars Trunin kinnitab, et tiimid tulevad kokku ju mingi probleemi lahendamiseks, olgu selleks siis hariduse andmine noortele või raha liigutamine üle maailma. «Probleemide lahendamine on ikka sarnane ning ka meeskonna arendamine ja motiveerimine,» ütleb ta.