ARUTELU: Millist õpetajat on vaja aastal 2021?

Koroonapandeemia on normaliseerinud kaugõppe, digivahendite kasutamise ja kodukontori. Eesti haridus- ja ettevõtlusvaldkonna arvamusliidrid arutlevad reedel, 28. mail LHV ja haridusalgatuse Edumus eestvedamisel toimuvas vestlusringis, millised on ootused praegusel ajal haridusmaastikule, millist õpetajat on vaja 2021. aastal ja mis võiks saada sügisel seoses uute õpetajate värbamisega.