Liina Kersna: Õppija peab tundma, et temast päriselt hoolitakse

Ministri sõnul teevad täiskasvanute gümnaasiumid väga head tööd, et haridussüsteemist juba välja kukkunud inimesed samm-sammult tagasi tuua. «Me kõik ju tahame ennast teostada ja tunda end väärikate kodanikena,» ütles ta. «Riigi ülesanne peaks olema neid motiveerida, et nad tagasi tuleksid,» ütles ta. «Aga see on keeruline, sest neil inimestel on väga valusad mälestused oma kooliajast.»

Minister tõi positiivse näitena välja Saaremaal asuva täiskasvanute gümnaasiumi, kus tema hinnangul on juba uksest sisse astudes tunda, et igast õppijast päriselt hoolitakse. «Kui inimene tunneb, et temast hoolitakse, siis ta ka õpib paremini,» ütles Kersna.

Saates «Haridusmõte» arutatakse, et koolirõõm kipub õpilastel kaduma kolmandas kooliastmes ehk 7.-9. klassis.

«Kolmandasse kooliastmesse on sisse kodeeritud konflikt – selles vanuses on õpilased valmis võtma vastutust ja tegema valikuid,» selgitas Kersna. «Meie süsteemis aga ei saa praegu õpilane endale huvipakkuvaid aineid valida.» Tema sõnul ei tea paljud noored oma nõrkusi ja tugevusi. «Valikained annavad võimaluse end tundma õppida,» selgitas minister. «Oluline on ka see teadmine, mis üldse ei sobi.»