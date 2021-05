Mis on silinder?

Mis on ühist plekist limonaadi purgil ja WC-paberi rullil? Mõlemad asjad on ümmarguse toru kujuga, mida matemaatikas nimetatakse silindriks.

Silindri telg, kõrgus (tähis H) ja moodustaja (tähis m) on kõik võrdse pikkusega. Silindri telglõige on teljega paralleelne ristkülik. Silindri ristlõige teljega risti ring. Silindri külgpind on ristkülik, mille üks külg on võrdne põhja ümbermõõduga ja teine külg on võrdne silindri kõrgusega. Silindril on kaks võrdset ringikujulist põhja.