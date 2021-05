Koolijuht: Kutsehariduse maine on parem kui kunagi varem

Kuku raadio haridussaates arutatakse täna õhtul kutsehariduse temaatikat. Raini Jõksi sõnul on kutsehariduse sisu juba ammu oma kuvandist ees. «Arengukohti muidugi on,» selgitab ta. «Samas on hea meel, et on aktiivsed ettevõtjaid, kes ise pakuvad lahendusi välja, et oma valdkonna erialasid populariseerida – see aitab muuta vanu, kinnistunud stereotüüpe.»

Saates osalev haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin kinnitab samuti, et kuigi kutsehariduse maine pole olnud hea, on see praegu väga palju muutunud. «Uuringud näitavad, et õppijate rahulolu on väga kõrge, viimaste tulemuste järgi 90%,» selgitas ta. Samuti on tema sõnul kutsekoolide materiaal-tehniline baas parem kui paljudes ettevõtetes. «Näiteks Tallinna Tööstushariduskeskuses on olemas õppevahendiks hübriidauto, mis võimaldab omandada tulevikuoskusi.»

Lippin selgitab, et kutsehariduse maine on tegelikult sihtrühmiti erinev. «Lapsevanemad tulevad oma ajast, neil on mingi kinnistunud arusaam ja kui ise pole käinud ja näinud, siis see ei ole oma lapsele soovitamiseks esimene valik,» räägib ta.

«Samas on kutsekoolides õppijatest üle 40% vanuses 25 ja vanemad – sealt jälle tulevad uued lapsevanemad, kes julgevad kutsekooli ka oma lapsele soovitada.»