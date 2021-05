Matemaatika riigieksamini on loetud päevad!

Sel aastal ei ole riigieksami sooritamine kohustuslik, sest juba üle aasta kestab koroonaviiruse pandeemia ning õpilased on pidanud uudse kogemusena õppima distantsõppes. Seetõttu on riigieksamite tegemine sarnaselt eelmisele aastale vabatahtlik.

Siiski on ministeeriumi sõnul soovijatel võimalus riigieksameid teha. Mitmele ülikooli erialale õppima asumiseks on vaja eelnevalt sooritatud riigieksami tulemust.

Nüüd on Postimehe haridusportaalis üleval kogu gümnaasiumi kitsa matemaatika kursuse materjal ning õppimise kinnistamiseks iga teema kohta ka testid. Nii on võimalik kohe hinnata, kas teema on omandatud või on vaja veel harjutada.