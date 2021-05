Postimees Haridusportaalis on palju huvitavat hariduslünkade täitmiseks. Lisaks on meil ka emakeele, matemaatika, meediapädevuse ja muude erialade ülesanded, kus saab oma teadmisi testida. 23.04 – 21.05.2021 loosib Postimehe Haridusportaal nende vahel, kes on teste lahendanud ja oma osalemist registreerinud, kaks paari AirPods Pro mürasummutusega kõrvaklappe nädalas.