Kuidas lahendada püstprisma ülesandeid?

Ülesannete lahendamiseks loe läbi kogu ülesanne ja proovi aru saada, kas pead tegema kindlate mõõtmetega joonise, antud jooniselt vastuseid leidma või on tegemist arvutusülesandega. Ka siis, kui ülesandes ei ole joonise tegemine kohustuslik, soovitan ma igal juhul enda jaoks teha joonis või skeem ülesandes antud andmetega. Nii on ülesanne ülevaatlikum ja arusaadavam.

Püstprisma on ruumiline kujund, mille külgtahud on ristkülikud ja põhjad on võrdsed ja paralleelsed hulknurgad.