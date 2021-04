Kuidas teisendada mõõtühikuid?

Eestis kasutatavad mõõtühikud erinevad oma naaberühikutest (nt meetri naaberühik on detsimeeter) järguühiku korda (järguühikud on arvud 10, 100, 1000 jne). See tähendab, et naaberühikute vahel teisendamiseks tuleb arvu kas korrutada või jagada järguühikuga. Järguühikuga korrutades või jagades tuleb arvule nulle juurde või läheb vähemaks, nt 5⋅100=500 ja 5:100=0,05.