Kuidas arvutada tasandilise kujundi pindala?

Tasandiliste kujundite ümbermõõdu ja pindala valemite meeldejätmiseks vaata neid kõiki koos, et leida omavahelisi seoseid. Mitmest kujundist koosneva ülesande juures on oluline näha, millistest osadest see koosneb ning siis on vaja otsustada, kas kogu kujundi pindala leidmiseks tuleb osade pindalad liita või hoopis lahutada.