Kuidas lahendada rööpküliku ülesandeid?

Ülesande lahendamiseks loe läbi kogu ülesanne ja proovi aru saada, kas pead tegema kindlate mõõtmetega joonise, antud jooniselt vastuseid leidma või on tegemist arvutusülesandega. Ka siis, kui ülesandes ei ole joonise tegemine kohustuslik, soovitan ma igal juhul enda jaoks teha joonis või skeem ülesandes antud andmetega. Nii on ülesanne ülevaatlikum ja arusaadavam.

Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed.

Rööpküliku ülesandeid lahendades on oluline teada rööpküliku omadusi:

Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed FOTO: Silvia Pajus

Ülesanded:

1. Arvuta rööpküliku külgede pikkused, kui selle rööpküliku üks külg on teisest 4 võrra pikem ja selle rööpküliku ümbermõõt on 44 cm.

2. Arvuta rööpküliku pindala, kui selle rööpküliku pikem külg on 8 cm, ümbermõõt 26 cm ning rööpküliku pikemale küljele tõmmatud kõrgus on kaks korda lühem rööpküliku lühemast küljest.

3. Rööpkülikukujulisel põllul, mille pikem külg on 250 m ja lühim vahemaa pikimate külgede vahel on 180 m, kasvatatakse kartuleid. Mitu tonni kartuleid võib sellest põllult saada, kui kartuli keskmine saagikus on 16 tonni hektari kohta?