Esita oma kandidaat aasta õpetaja konkursile!

Elutööpreemia laureaati tunnustatakse suure panuse eest haridusvaldkonda laiemalt. 2020. aastal said riikliku haridustöötaja elutööpreemia zooloog Aleksei Turovski, emeriitprofessor Talvi Märja ja koolijuht Laine Belovas, kes on öelnud, et kedagi vägisi õppima panna ei saa, võimalik on luua vaid õppimiseks sobivad tingimused. Nii ongi parimad õpetajad parimal moel oma õpilaste arengu toetajad.