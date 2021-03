Üleskutse: Hoidkem õpilaste vaimset tervist

«Kooliaastat, mille elukorraldust on dikteerinud COVID-19, on järel veidi üle kahe kuu. See pole olnud lihtne ei kooliperele ega meie lähedastele. Me kõik oleme teinud suuri pingutusi, et kontakt- ja distantsõppe vaheldumisest hoolimata saaksid õpilased omandada vajalikke teadmisi, et oma õpiteel edasi liikuda,» seisab koolijuhtidele ja õpetajatele saadetud pöördumises.