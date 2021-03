Ametniku hinnang: nõrgemate õpilaste koolisüsteemis hoidmine kujuneb tõsiseks väljakutseks

Koostöise õppimise vorme on hästi palju, sageli võib olla pedagoogiliseks taotluseks mitte ainult teatud ülesandega hakkama saamine, mõne asja ära õppimine või harjutamine, vaid oskuste kujunemine teistega koostööd tehes eesmärke saavutada, suhelda. Vaadates meie õppekavades tooduid sihte ja eesmärke õpilase arengu toetamiseks, siis kindlasti on grupitööde kasutamisel näha oma rolli. Täpset osakaalu ei oska öelda, tähtis on meetodite targu ja vastavalt eesmärkidele kasutamine.

Einar Rull: Ka reaalses elus peab igaüks oskama üleskerkivaid probleeme ikka koos teistega lahendada, mitte aga vaid oma tõenduspõhiselt sobivatel õpiteedel ukerdama. Või siis peab tehisintellekt kuidagi oskama tekitada teiste õpilaste juuresoleku tunde, mis mõjub innustavalt ja aktiviseerib. Teismelise eas on eakaaslaste mõju õpilase arengule isegi suurem kui õpetaja või vanemate mõju. Kõike filtreeritakse läbi eakaaslaste arvamuse prisma ning selle mehhanismi arvestamata jätmine oleks kahtlemata kergekäeline samm.

Millised on Hariduse- ja Noorteameti vaatest hindamise ja tagasisidestamise ning testide tegemisega seotud suurimad väljakutsed praegu Eesti koolisüsteemis?

Einar Rull: Oma erakordse usinusega kompenseerida meie väiksuse mõju. Meil on soovist ikka eesti keeles toimetada kõik suhteliselt kallim ja liigub edasi veidi aeglasemalt. Kuid me saame hakkama.

Eks hetkel ja lähemas tulevikus on suurimaks väljakutseks ikka koroona. Vähemalt üleriigiliste testimiste puhul. Kui varem oli pudelikaelaks kesksete serverite võimsus korraga suuremal hulgal õpilastel korraga toimetada lasta, siis nüüd, ka kodunt testide tegemisel, tuleb kasutada uusi tehnoloogilisi lahendusi, et kõik õpilased oleksid võrdsetes tingimustes. See tähendab, et kas lubada kõigile kõrvaliste materjalide kasutamist või siis seda usaldusväärselt piirata. Sellele on nii meil kui ka laias maailmas isegi juba lahendusi olemas. Kummaliselt mõjub materjalide lubamine kõige negatiivsemalt just nõrgematele õpilastele, kes tavaliselt oskavadki ära vastata ainult kõige lihtsamatele küsimustele. Neid ei saa aga avatud materjalide kasutamisel otseselt küsida.

Einar Rull: Testide ära jätmisel on mõju nõrgematele õpilastele ka selle tõttu, et nad ei ole siis õigel ajal, kui olukorda saaks veel päästa, motiveeritud tõsiste sammude ette võtmiseks oma teadmiste lünkade likvideerimiseks.

Muidugi me saame neile oludele viidates lõputunnistused ilma korraliku testimiseta kätte anda, kuid kunagi hiljem nad peavad oma lüngad ikkagi likvideerima. Vastasel juhul on nende tulevikuvalikute võimalused piiratud mitte paberite, vaid teadmiste puudumise tõttu. Õpilaste jaoks on väga tülikas viibida tunnis või loengus, kus ta millestki aru ei saa ning väljalangemise tõenäosus on siis ikka väga suur.

Kui toimuvad testid ja eksamid, siis eksamitööd peaksid olema hästi eeltestitud. Koroonatingimustes on keerulisem korraldada eeltestimist. Teeme, mis suudame, ja üritame tõrgete puhul operatiivselt ja kõigi osapoolte suhtes õiglaselt reageerida.

Tugevamad õpetajad saavad ka koroona ajal üsna hästi hakkama isegi nõrgemate õpilastega, sest oskavad edukalt keskenduda õppimises õrnadele kohtadele. Nõrgematel õpetajatel veel puudub nende kohtade äratundmises piisav kogemus ning meie pakutavad tagasisidevahendid, eriti diagnostilised testid, peaksid mingil määral olukorda leevendama vähemalt selles vallas, kus need on olemas.

Tavaliselt ei ole eriti probleeme tugevamate õpilastega, kes saavad igas olukorras ka omal käel suurepäraselt või isegi paremini hakkama. Nõrgemate õpilaste koolisüsteemis hoidmine kujuneb tõsiseks väljakutseks.