Õpilasesinduste liidu juht: kaasõpilase tagasiside on oluline

«Oleks meeldiv, kui õpilased jagaksid omavahel saadud tagasisidet,“ selgitas Pintson. „Kui näiteks õpilane saab matemaatikaeksami tulemuste kohta lisaks hindele ka kirjaliku tagasiside ning selgub, et ta teadmised on veidi puudulikud näiteks logaritmide teemas, siis saaksid kõik, kel samas valdkonnas puudulikud teadmised, koos õppida.»

Kristin Pintson ütles haridusportaalile antud intervjuus, et näiteks eelmisel kevadel matemaatika riigieksamiks õppides oli väga palju kasu kaasõpilase vaatest, kes teinekord oskas jagada nippe või märgata mõne ülesande lahenduses erinevaid aspekte. «Loodan siiralt, et ka praegused abituriendid kasutavad seda võimalust ja õpivad koos,» ütles Pintson.

Tema sõnul töötavadki grupitöö puhul kõige paremini nn isetekkelised grupid, kus õpilased hakkavad ise omavahel koostööd tegema. «Grupitööd on juba pikka aega olnud õppetöö üks osa, mis arendab eluks vajalikke oskusi, näiteks nagu argumenteerimisoskust, konsensuse leidmist, meeskonnatööd,» ütles Pintson. «Kindlasti on grupis võimalik õppida ka seda ainet, mis hetkel käsil on, ning samuti on grupis võimalik kuulata kaasõpilase arvamusi ja vaateid.»