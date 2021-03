Haridusprofessor Margus Pedaste: Me ei pea olema kõigis ainetes superhead!

Pedaste sõnul peab hindamine andma õpilasele tagasidet, millisel tasemel ta oma teadmistega on ja mida tuleb teha, et järgmisele tasemele jõuda.

«Me ei pea olema kõik kõigis ainetes superhead, vaid me peame teadma, milles oleme head ja kus on arenguruumi,» selgitas Pedaste. «Samuti peame teadma, millised on teiste tugevused – üheskoos saame lahendada suuremaid probleeme.»

Margus Pedaste ütles, et koolis on vaja õppida rohkem üksteise tugevusi märkama, neid tunnustama ja õppima üheskoos probleeme lahendama. «See on minu tulevikuunistus – vähem individuaalhindamist ja rohkem grupitöö hindamist – me oleme grupis tõhusamad.»

Pedaste sõnul ei tähenda test ainult testimist, kas oskame asju pähe õppida ja peast ära teha. «Viitan oma kolleegile USA Stanfordi ülikoolis, matemaatikaprofessor Keith Devlinile, kes on öelnud, et tal pole oma elus matemaatikaprobleemide lahendamiseks peaaegu üldse läinud vaja koolis õpitud matemaatikat,» toob Pedaste näite. «USA professori sõnul on kõige vajalikumad oskused matemaatikaprobleemide lahendamisel olnud oskus kasutada Google’t, Wikipediat ja e-posti – et sõbrale kirjutada.»

Pedaste sõnul on just oskus internetti kasutada ja oskus õppida palju vajalikumad, et probleeme lahendada. «Neid oskusi on palju rohkem vaja hinnata,» ütles Pedaste.