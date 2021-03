Kuidas lahendada ruumiliste kujundite ülesandeid?

Ruumiliste kujundite ülesannete lahendamist alustatakse teksti läbitöötamisega nii, et saadakse aru, mis kujundiga on tegemist ja mis mõõtmed on antud. Alati tasub teha joonis ja andmed joonisele märkida. Visualiseerimine aitab paremini mõista ülesandes esitatud olukorda. Seejärel tuleb valida õiged valemid vastavalt ülesandes olevale kujundile. Põhikooli lõpetaja peab oskama joonestada ja teadma pindala ning ruumala valemeid järgmiste kujundite kohta: