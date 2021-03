Kuidas lahendada tasandiliste kujundite ülesandeid?

Tasandiliste kujundite ülesannete lahendamist tuleb alustada teksti lugemisega nii, et saadakse aru, mis kujundiga on tegemist ja mis mõõtmed antud on. Alati tasub teha joonis, ka siis kui ülesandes seda eraldi ei nõuta. Joonise nägemine aitab ülesannet paremini mõista. Seejärel tuleb valida õiged valemid vastavalt ülesandes olevale kujundile.