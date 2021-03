Kuidas lahendada võrrandeid?

Võrrandi lahendamiseks tuleb viia võrrand üldkujule ning seejärel kasutada sobivat lahenduskäiku olenevalt võrrandi liigist. Üldkujule viimiseks tuleb vabaneda murdudest, avada sulud, viia kõik liikmed vasakule poole, koondada sarnased liikmed ning seejärel korrastada tekkinud hulkliige. Kui võrrand on üldkujul, tee kindlaks mis liiki võrrandiga tegemist on ning lahenda kasutades vastavat lahenduskäiku.Võrrandite lahendamine on selline teema, kus sa saad alati ise kontrollida oma ülesande lahenduse õigsust asendades saadud lahendi esialgsesse võrrandisse tundmatu asemele.