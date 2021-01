Kõrghariduspäeva projektijuhi, Tartu Ülikooli turundusspetsialisti Marleen Otsuse sõnul on «Õpi Tartus!» kasulik üritus, mis aitab noortel vaadata veidi enda sisse ja kaalutleda kõiki asjaolusid, et valida õige eriala. «Erialavaliku tegemine võib olla üsna stressirohke. Usun, et kõrghariduspäeva kavast leiab igaüks endale midagi meelepärast ning see aitab noortel teha tulevikuks teadlikumaid valikuid ja muudab otsuse langetamise kergemaks,» ütles ta.