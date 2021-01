Kõrghariduspäev «Õpi Tartus!» 2021

Konverentsil toimuvad aruteluringid ning kõnelevad oma ala tipud. Kolmest aruteluringist esimeses mõtisklevad viie Tartu kõrgkooli tudengid õige eriala valimise üle ja räägivad oma kogemusest kõrgkooli astumisel. Teises võetakse jutuks e-õppe roll tuleviku kõrghariduse juures ning jagatakse parimaid e-õppe tavasid. Kolmandas aruteluringis on teemaks persoonibränd ja see, kuidas leida oma tugevad küljed. Päeva juhib Endla teatri näitleja Sander Rebane .

Konverentsi ajakava

10.20–10.55 Aruteluring «Kõrgharidus ja e-õpe» Nele Tootsi , Eesti Lennuakadeemia side- ja navigatsioonieriala koolitusjuht Endla Reintam , Eesti Maaülikooli õppeprorektor Jana Meier , Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava lektor Katri Kütt , Tartu Ülikooli õpetamisoskuste arendamise konsultant Kõrghariduse ja e-õppe aruteluringis vesteldakse e-õppe osakaalu üle kõrgharidusõppes ning räägitakse, millist rolli võib see mängida tuleviku hariduses. Jagatakse parimaid e-õppe näiteid ja uudseid õppimislahendusi.

11.40–12.10 Aruteluring «Persoonibränd ja oma tugevuste leidmine»

Enel Rand, Lennuameti vaneminspektor

Andres Nöps, Eesti Maaülikooli majandusmagistrant, päikeseauto Solaride insenerimeeskonna juht ja edukas sportlane

Tarmo Pungas, Tartu ülikooli informaatika üliõpilane ja tarmukas blogija

kadett Markus Rosin, Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse II aasta kadett

Liina Ilves,



Arutletakse karjääri eduka kujundamise, oma tugevate külgede leidmise ja nende esiletoomise üle. Mida tähendab persoonibrändi kujundamine, millist kasu see toob ja kuidas teistest eristuda, nii et see tuleks kasuks nii õpingutes kui ka tulevases tööelus?