Noored Kooli aastakonverentsil on fookuses õppijakeskne õpe

Konverentsil esinevad rahvusvahelise võrgustiku Teach For All kogukonna mõju juht Alex Beard, Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutaja ja juht Rasmus Pedanik, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults ja Tartu Forseliuse Kooli õppejuht Kristi Mumm.

10:30-11:00 Alex Beard (Teach for All võrgustiku kogukonna mõju juht) räägib õppimisest tulevikus. Esitlus on inglise keeles, eestikeelsete subtiitritega