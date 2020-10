Õpetaja rollist juhina

Lisaks tutvumisele on oluline luua keskkond, kus minu õpilased mõistavad, et mina olen olemas nende jaoks, mitte vastupidi. Minu tunni eesmärk ei ole läbi viia range tunnikava ja kaheksa tegevust ehk n-ö enda töö, vaid õpilast arendada, ja seda erineval moel. Jah, juhina on mul suurem plaan ja näen mõnikord sihti ning tulevikku, mida õpilased ei näe. Aga keskkonna loomiseks peame me koos arutama, analüüsima ja jõudma selleni, et ka nemad seda sihti nägema hakkaksid.

Kui mõnes tunnis on õpilastel raskusi emotsioonide juhtimisega, siis me tegeleme sellega. See on oluline. Kui mõnes tunnis on kellelegi raske keskenduda, sest ta ei mõista, miks see teema talle oluline peaks olema, siis me leiame aja, et selle üle arutleda. Minu kogemus on näidanud, et mida rohkem me neid vestlusi peame, seda rohkem suudavad õpilased end ise juhtida, motiveerida, austada meie seatud kokkuleppeid, ja seda vähem on lõpuks neid vestlusi vaja – õpilased suudavad enda tegevusele ise mõtte anda. Lisaks austavad nad mind, sest tunnetavad meie võrdsust ja seda, et ma mitte ei nõua, vaid küsin luba neid juhtida.