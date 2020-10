Miks ma kolisin itta ja hakkasin maakoolis õpetajaks

Tänasest hakkab Postimehe haridusportaalis ilmuma alustava õpetaja päevik, mille autoriteks on Noored Kooli programmi 14. lennu osalejad Aleksei Jašin ja Kärt Lehis. Sarja esimeses sissekandes tutvustab Sinimäe Põhikooli klassiõpetaja Jašin oma õpetajaks saamise tagamaid.

Tänaseks olen keelekümbluse klassiõpetaja Sinimäe Põhikoolis. Õpetan Ida-Virumaa lastele eesti keeles ja saan rääkida uhkusega, mis on minu elu suur unistus. Ma unistan päevast, kui minu kodumaa rahvas on ühtne, kui kodune keel või elukoht ei määra sinu edukust, kui meil kõigil on ligipääs ühisele kultuuriruumile. Just see unistus ja soov pani mind kandideerima Noored Kooli programmi, kolima itta ning hakkama õpetajaks kohalikus maakoolis.

Tihti küsin endalt – mis paneb mind mõtlema nii? Olen kindlal veendumusel, et vastuseks on minu elulugu. Tänu vanematele ma käisin eestikeelses lasteaias. Kui tuli aeg minna kooli, siis Eesti Vabariik hakkas piloteerima keelekümbluse programmi ning minust sai keelekümbluse laps. Hiljem jõudsin Tartu Ülikooli poliitikauuringute instituuti, mille lööklauseks oli tol ajal «mõista ühiskonda ja muuda maailma» – just see, mida ma vajasin. Riigiteaduste õppimise kõrvalt jõudsin teha sadu tunde tööd vabatahtlikuna kolmandas sektoris. Olin poliitikas ja tegin uue erakonnaga valimiskampaaniat. Töötasin noortega ja lapsehoidjana. Kõik see aitas mul mõista kes ma olen, milline on ühiskond ning lõpuks sõnastada oma elu eesmärki.

Kogu teekonna vältel mind saatsid imelised inimesed, kes olid samal ajal mu õpetajad, mentorid, sõbrad ja teejuhid. Olen lõpmatult tänulik, sest tänu neile mul on kõik vajalikud keelelised, kultuurilised, akadeemilised ja sotsiaalsed oskused, et olla edukas. Saan öelda veelgi enamat – tänu neile ma usun, et minust võib saada kes iganes, kui ma vaid tahan ja vajan seda piisavalt. Sellest kujunes arusaam, et haridusmaastikul on lõpmatu potentsiaal, kus saab näidata noortele inimestele perspektiivi ning areneda nendega koos.

Minu sõnastatud eesmärk ja missioon tundusid mulle nii ilusad, et lausa pisar tuli silma. Täna on minu esimene õpetajate päev. Esimest korda sel päeval on mingi eriline tunne, just kui täna oleksid jõulud või sünnipäev. See päev tähistab ka seda, et esimene kuu õpetajana on selja taga. Pean tõdema, et esimest korda elus teen midagi, mis on päriselt raske. Raske kõige positiivsemas mõttes. Väljakutse on oluliselt suurem, kui suutsin endale ette kujutada. Ilus elueesmärk, mis on ka raske koorem.